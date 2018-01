O repórter Filipe Serrano estava em Barcelona, cobrindo o World Mobile Forum, maior evento de tecnologia móvel do mundo, que seria a nossa capa desta segunda-feira. Mas certa hora ele me chama online para avisar: “Matias, o lançamento do Windows Phone tem que ser nossa capa”. Depois do susto da notícia – afinal, a empresa fundada por Bill Gates está patinando no mesmo lugar há uns bons anos, depois da ascensão do Google e da Apple neste século -, as informações: ele avisava que o novo sistema operacional para celulares tinha pego toda a mídia especializada de surpresa e que era a cartada mais certa da Microsoft em anos.

“Você tem certeza disso, Filipe?”, perguntei. Ele não titubeou: “Tenho, pela primeira vez a Microsoft deu um passo à frente do Google”.

E assim dedicamos nossa capa ao novo sistema operacional – mas em vez de colocarmos o próprio sistema na capa, buscávamos outra opção que não fosse tão óbvia. Pensamos numa capa que fizesse referência à edição em que apresentamos o sistema operacional do Google para celulares, o Android, que tinha sido esta:

Não seria o caso de fazer referência à capa anterior pois havíamos acabado de fazer isso na edição dedicada ao iPad (que era uma releitura da capa que demos ao Kindle, no ano passado), mas aí nos deparamos com esta foto do Steve Ballmer, atual CEO da Microsoft, que foi pra capa no ato:

Resistimos à tentação e deixamos a referência quase subliminar – quem sacou, sacou; quem não sacou, sacaria a partir deste meu post. E entre elocubrações sobre como a Microsoft, que já foi a maior empresa do mundo digital e hoje é só uma sombra do que já foi, pedimos ao Fred Leal para encarnar Bill Gates e escrever um memorando fictício aos funcionários da empresa que criou.

Ficou joia.