Fábrica de Xbox no Brasil pode ajudar Microsoft e mercado de games nacional

No ano de 2001, a Microsoft ainda era um dos maiores nomes no mercado digital. O Google começava a ganhar a fama de oráculo que carrega até hoje, mas ainda era uma novidade. A Apple havia acabado de anunciar seu novo aparelho portátil, o iPod. Mark Zuckerberg era menor de idade. Por isso, quando a gigante do software anunciou que estaria lançando um console para entrar de vez no mercado de videogames, muitos achavam que estaríamos vendo um pouco de como seria o futuro próximo.

Mas, por mais que o Xbox tenha sido bem-sucedido e se tornado um dos grandes nomes no mercado mundial de games, ele não cumpriu a promessa almejada, de se tornar uma central de entretenimento doméstica. Por dentro, o console era um computador portátil reempacotado. Mas estávamos começando a era dos portáteis, mesmo sem saber disso, e, em pouco tempo, MP3 players, laptops, celulares e, finalmente, tablets eram objetos de desejo maiores do que um console de games que fica preso num canto da casa.

A mesma década viu Google, Apple e Facebook ultrapassarem a Microsoft em diversas frentes. E a aposentadoria de Bill Gates, anunciada em 2008, não ajudou a empresa. Ao mesmo tempo, o mercado de games no Brasil sempre viveu à espera da tão sonhada redução de impostos, que permitiria a redução de preços de jogos e de consoles no País.

O anúncio desta terça-feira parece ter juntado a fome com a vontade de comer. De um lado, temos uma empresa tentando recuperar o prestígio de dias passados, transferindo parte de sua produção de hardware para um país em desenvolvimento. Do outro, temos o público consumidor deste mesmo país, cada vez maior, disposto a consumir cada vez mais.

O problema dessa equação é só a questão de timing. Jogos em CD e consoles de videogame estão, cada vez mais, com seus dias contados. Joga-se no celular e na rede social – e, mesmo que os games ainda sejam rústicos e primitivos, isso é uma questão que logo será suplantada, inevitavelmente.

Mas a fabricação de Xbox no Brasil deve, sim, ajudar a incipiente indústria de games local, que já mira em aplicativos para celulares e games sociais. Resta saber qual impacto o anúncio terá a médio prazo.

* Esta análise foi publicada na edição de hoje, 28 de setembro de 2011, do caderno Economia & Negócios, do Estadão.