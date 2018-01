O programa começa às 17h e vai até às 19h30 – e eu chego um pouquinho antes do final para falar das novidades do Link de segunda-feira. O Rádio Blog , da Eldorado, é feito sob o comando do Fabião e da Alê e pode ser ouvido tanto na rádio FM (92,9) quanto online (via Território Eldorado). Sintonize aí.