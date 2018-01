Depois de anos de especulação, finalmente as músicas dos Beatles começam a ser vendidas online a partir desta terça-feira, 16. O grupo já havia pisado no meio digital com o jogo Beatles Rock Band, no ano passado, e a partir do lançamento, aumentou-se a espera sobre o anúncio sobre as vendas digitais dos discos da banda – tido como uma espécie de Santo Graal da era do MP3 (afinal há mais de uma década se trocam arquivos online e nada da banda dar sua cara oficialmente). E as propagandas para a TV da novidade também já caíram online. Todas, à exceção da primeira, seguem o mesmo padrão, sempre anunciando que “a banda que mudou tudo” agora está no iTunes.