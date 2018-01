O site LogoMyWay lançou um concurso incentivando designers do mundo inteiro para recriar o logotipo da British Petroleum à luz do recente vazamento de petróleo no Golfo do México. Como na publicidade, o novo logo deve comunicar três situações: o desastre do derramamento de óleo, a morte da fauna e incompetência. O site oferece inclusive o logotipo original (linkando para a Wikimedia) para quem quiser se inspirar. Eis algumas contribuições já enviadas:

Mais informações no site do projeto. Vi essa dica no Brainstorm9.