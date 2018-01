O Rádio Blog começou há pouco e o Fabião já me chamou para ir cantar as novidades do Link de segunda-feira no rádio hoje. Como você já deveria saber, apareço toda sexta, quase no fim do programa dele com a Alê, que vai ao ar de segunda a sexta na Rádio Eldorado, das 17h até às 19h30 (ouça tanto via FM – 92,9 – quanto pelo site Território Eldorado).