“We did it, man. We did it, we did it. We’re rich, man. We’re retirin’ in Florida now, mister” (Sem Destino, 1969 – Foto: AP)

Morreu neste sábado, 29, o ator norte-americano Dennis Hopper. Ícone da contracultura ao inaugurar a moderna Hollywood com o desenfreado Easy Rider, Hopper era uma das figuras mais controversas do cinema americano e um dos atores que mais trabalhava entre os figurões daquela indústria. Poderia ter feito seus filmes nos anos 70 e virado guru, mas preferiu seguir operário da sétima arte, fazendo um filme atrás do outro como se qualquer um pudesse ser o seu derradeiro. Abaixo, separei algumas cenas de filmes clássicos e infames com o ator em seu elenco.

Em seu primeiro filme, Juventude Transviada (1955), de Nicholas Ray, Dennis Hopper era o líder de uma gangue que ataca James Dean no famoso Griffith Observatory Park, em Los Angeles

O ator estreou na direção com o clássico da contracultura Easy Rider – Sem Destino (1969), com Peter Fonda e Jack Nicholson; o filme ganhou o prêmio de melhor estreia no festival de Cannes de 1969.

Hopper também atuou em um dos primeiros filmes de destaque internacional do diretor alemão Wim Wenders, O Amigo Americano (1977).

O ator foi convidado por Francis Ford Coppola para interpretar um fotógrafo que mora na aldeia do Coronel Kurtz (Marlon Brando), um papel escrito sob medida para ele.

Hopper voltou a ser chamado por Coppola para atuar no noir temporão O Selvagem da Motocicleta (1983), o filme que apresentou os atores Mickey Rourke, Matt Dillon e Nicolas Cage ao mundo.

E quem melhor que Dennis Hopper para empunhar uma serra elétrica? Foi com prazer que ele aceitou um papel na continuação do clássico do horror O Massacre da Serra Elétrica, de 1986 (aqui tem um vídeo com um clássico duelo envolvendo essas máquinas, mas lembre-se que é um filme de terror com tripas saindo para fora – assista se quiser).

David Lynch foi o responsável por reabilitar a carreira de Hopper nos anos 80, quando o chamou para viver o psicopata viciado em oxigênio de Veludo Azul (1986).

Dennis Hopper também foi o vilão na bizarra adaptação de Super Mario para o cinema, em 1993.

De novo como vilão, Hopper atormentou Keanu Reeves e Sandra Bullock em Velocidade Máxima (1994), aquele filme em que um ônibus pula sozinho.

Outro papel infame num filme ainda mais infame: Waterworld, de Kevin Costner (1995).

O filme mais recente com o ator a ganhar algum reconhecimento foi Terra dos Mortos (1995), do pai dos filmes de zumbi George Romero.

Ironicamente, seus últimos papéis em vida foram dublar um personagem no jogo Deadly Creatures, lançado no ano passado…

…e um dos personagens da animação Alpha and Omega, que irá ser lançada este ano.

Agora é a vez do pós-vida ter que aguentá-lo por lá. Descansa em paz, bicho.