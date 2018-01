Uma lista que inclui livros de Neal Stephenson, Philip K. Dick, William Gibson, C.S. Lewis George Orwell, Alan Moore, Anthony Burgess, Aldous Huxley, Ray Bradbury, entre outros, poderia ser tanto de grandes clássicos da ficção científica quanto de livros notáveis do século 20. Mas em vez disso, a lista (em inglês) feita pelo blog Popcrunch reúne os 16 melhores livros distópicos de todos os tempos – lembrando que o neologismo “distopia” já funciona há algumas décadas como o oposto extremo do conceito de “utopia” (termo consagrado no livro de mesmo nome de Thomas More, escrito em 1516 e considerado ele mesmo um dos primeiros livros de ficção científica da história.