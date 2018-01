E uma das novidades é o fato do Link ter sido escolhido como o primeiro a pautar os Encontros Estadão & Cultura, debates que o jornal irá realizar com a Livraria Cultura durante este ano. Serão ciclos de três a quatro dias de conversas sobre temas relacionados aos assuntos de uma determinada editoria ou caderno, e o Link dá início a estes encontros com três dias rodadas de discussões sobre o mundo digital. Na quarta conversamos sobre política e internet, na quinta-feira o papo é sobre tecnologia e negócios e na sexta-feira a discussão gira em torno do papel da leitura em tempos digitais. Os eventos acontecem sempre às 12h30, no auditório da Livraria Cultura do Conjunto Nacional da Avenida Paulista. Maiores informações sobre o evento você encontra aqui – e a entrada é gratuita.