O vídeo acima, da produtora italiana Casaleggio, é um dos inúmeros filmes que tentam entender o que está acontecendo no mundo com a chegada do meio digital – e que usa a narrativa não como uma forma de paranoia, mas de refletir como estas transformações já mudaram nossa rotina e podem mudar ainda mais. Esta seção do blog, Futurama, é dedicada a este tipo de previsão e reflexão.