Eu sei, estou devendo desde a semana passada, mas infelizmente não vou poder comparecer no Rádio Blog , da Rádio Eldorado, de hoje. Fabião e a Alê, no entanto, seguem com as novidades a partir das 17h até às 19h30, tanto na rádio FM (92,9) quanto no site Território Eldorado). Semana que vem eu prometo que volto.