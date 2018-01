Esta semana, o colunista do Link, Pedro Doria, escreveu sobre o caso envolvendo a empresa de aviação norte-americana Southwest e o diretor de cinema Kevin Smith. Resumindo a história: o diretor de O Balconista não pode usar dois assentos do avião (cujas passagens havia comprado) e teve que deixar o voo a contragosto. Revoltado, passou a usar a internet para confrontar a empresa e o resultado foi que o barulho feito fez despencar as ações da companhia aérea.

Beleza, tudo bem. Mas fazer VINTE E QUATRO VÍDEOS fazendo esse mesmo tipo de reclamação não é um pouco demais, não?

Tá doido!