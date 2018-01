Acontece nesta terça, em Brasília, a 6ª Conferência Legislativa sobre Liberdade de Imprensa, no auditório da TV Câmara. Serão duas mesas que discutirão o tema, a primeira com a presença dos jornalistas Eugênio Bucci (da USP), Fernando Rodrigues (Folha de S.Paulo) e Ricardo Gandour, Diretor de Redação de O Estado de S. Paulo. Participo da segunda mesa, às 11h, que discute especificamente o tema nos meios digitais. Além de mim, participam da mesa o jornalista e ex-deputado Fernando Gabeira, o deputado Eduardo Gomes (PSDB-TO), a advogada Taís Gasparian, o vice-presidente Corporativo da ESPM, Emmanuel Publio Dias e os universitários Camilla Rodrigues Netto da Costa Rocha e Pedro Henrique Ferreira Kastelic, responsáveis pelo blog Solte a Palavra. A conferência é uma realização da Associação Nacional de Jornais (ANJ) e do Instituto Palavra Aberta, em parceria com a Cãmara dos Deputados.