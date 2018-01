A boa filha à casa torna. Depois de espernear contra a mesma internet que a revelou – a ponto de parar de twittar (dizendo-se “neoludita“) e abrir um blog contra o download gratuito -, Lily Allen volta ao mundo digital aos poucos. Além de retomar seu perfil no Twitter, a cantora inglesa, um dos ícones da geração revelada pelo MySpace, retorna agora como estrela principal de um comercial sobre o jogo Lips, da Microsoft. Bem no espírito web 2.0, o anúncio reúne 200 pessoas cantando o hit “The Fear”, do último disco da cantora.