A Retrospectiva em Tempo Real. Como assim? Explico:

Se você não clicou no vídeo, explico em texto: em vez de esperarmos 2011 terminar para começarmos a rebobiná-lo na tradicional retrospectiva do ano feita sempre em todo dezembro, vamos lembrando o ano que está acontecendo diariamente, enquanto ele acontece, numa minirretrospectiva diária que inclui não só o que falamos em nosso site mas também links para outras notícias e acontecimentos relacionados à tecnologia e à cultura digital. O blog Retrospectiva em Tempo Real também conta a com a participação do leitor, que pode nos enviar dicas por e-mail, na área de comentários do site ou em nossas contas em redes sociais, como o Twitter e o Facebook.

Afinal, como diz Marshall McLuhan, o nosso Karl Marx, “olhamos para o presente pelo retrovisor. Marchamos para o futuro olhando para trás”. Vamos diminuir, portanto, a distância e o foco desse nosso retrovisor.

Mais uma novidade: abrimos vaga de estágio em nossa equipe. Quem quer trabalhar no Link?

E antes de desejar um ótimo 2011, dois cumprimentos e um mea culpa: palmas para Carla Peralva e Tatiana de Mello Dias, repórteres do Link que foram venceram em duas categorias do Prêmio Estado de Jornalismo, que foi entregue no auditório do jornal pouco antes do Natal do ano passado. Tatiana fez parte da equipe que participou da cobertura do terremoto no Haiti e, com isso, ficou em terceiro lugar na categoria Edição / Cobertura online, ao lado de Luiz Raatz, Gustavo Chacra, João Vitor Carioca, Edmundo Leite, Arícia Martins, Rodrigo Martins e Bruno Lupion. Carla Peralva ficou em segundo lugar na categoria Serviço com a matéria A Maior Mentira da Internet, sobre a declaração de termos de uso que todos nós dizemos “sim” ao instalar um programa ou se cadastrar em um serviço online – o engraçado é que essa pauta surgiu pelo título quando vi uma imagem que mostrava o tradicional “Sim, li e aceito os termos de uso” num tumblr que legendava a foto com a frase que depois virou o título da matéria. Cutuquei a Helô, dizendo: “Tem pauta aí”, ela concordou e passamos a pauta para Carla que fez tão bem a ponto de merecer tal prêmio. Saudações às duas.

E o mea culpa é em relação à periodicidade deste blog, meio paradão desde que tirei férias. Resolução de ano novo: mais posts por aqui! Me cobrem!

Agora sim – feliz 2011!