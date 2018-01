O último debate do Link no YouPix acontece nessa sexta, às 20h45. O debate A Vida é um Jogo trata de gamificação, tendência que está levando o mundo dos games para outras áreas, como educação, publicidade e consumo. Eu medio a mesa, que tem a participação de Pablo Miyazawa, da revista Rolling Stone, da repórter de tecnologia da Veja Renata Honorato e do blogueiro Carlos Merigo, do blog de publicidade Brainstorm9. O YouPix termina hoje e acontece no Porão das Artes, no Prédio da Bienal no Parque Ibirapuera, em São Paulo.