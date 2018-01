Senhoras e senhores, é com imenso prazer que apresento-lhes a editora-assistente do Link, Heloísa Lupinacci, capslockiana, n00b de mentira, partidária da lógica shuffle, inventora de moda e minha fiel companhia no fumódromo. Esta semana ela fez o trabalho sujo (er…) de falar dos bastidores da edição do Link impresso, mas não se acostumem com a invasão – quando menos você esperar, ela terá seu próprio blog aqui nesta casa. Pode deixar que eu aviso.