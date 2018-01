Volta e meia, Obama e seu iPod são notícia por aí, mas alguém já parou para pensar no que pode haver dentro do iPod do ex-presidente George W. Bush? O editor de política do canal de TV Fox News, Brit Hume, teve esta oportunidade:

Bush: “Beach Boys, Beatles, let’s see, Alan Jackson, Alan Jackson, Alejandro, Alison Krauss, the Angels, the Archies, Aretha Franklin, the Beatles, Dan McLean. Lembra dele?”

Hume: “Don McLean”

Bush: “Quer dizer, Don McLean”

Hume: “É o que toca ‘American Pie’, não é?”

Bush: “Grande música”

Hume: “É, grande música”

Voz não identificada: “Quais você toca?”

Bush: “Todas elas. Eu ponho no shuffle. Dwight Yoakam. Eu tenho o Shuffle, como é o nome? O pequeno”

Hume: “Shuffle”

Bush: “É o que parece”

Hume: “Shuffle. É o nome do modelo”

Bush: “Isso, o Shuffle”

Hume: “Chamado Shuffle”

Bush: “Levinho e é só ligar que o shuffle começa”

Hume: “Então você… Toca…”

Bush: “Ponho no bolso, e essas coisas na orelha”

Hume: “E toca em ordem aleatória”

Bush: “É”

Hume: “E assim você não sabe o que vai ouvir”

Bush: “Não”

Hume: “Mas como…”

Bush: “Se eu não gosto, tem esse botão de passar pra frente. É bem tecnológico”

Hume: “Seria bom ter um desses em casa, não?”

Bush: “Que?”

Hume: “É, você aperta o botão e o que estiver na sua cabeça já era”

Bush: “…um dia ruim, e pronto, já era”

Hume: “Isso seria…”

Bush: “Isso funcionaria também”

Hume: “Certo”.

Que papinho furado, hein. Mas ao menos Hume descobriu que Bush curte um shuffle. O que isso pode querer dizer, aí já é tema para outro departamento do jornal.