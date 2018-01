Depois do papo na quarta-feira com Gilberto Gil, volto ao palco do YouPix para conversar com o criador do 4chan, Christopher Poole, o Moot, que foi o entrevistado da capa da edição desta semana do Link. Moot fala ao público às 21h, uma hora depois da primeira mesa do Link no festival de cultura da internet, que começa às 20h, quando a repórter Tatiana de Mello Dias conversa com Daniela Silva (da Esfera) e o criador do movimento Fora Ricardo Teixeira, que aparecerá pela primeira vez em público no evento. A mesa chama-se Multidão Conectada e fala sobre o fato de as pessoas estarem mais em contato umas com as outras, sem precisar de intermediários. O YouPix acontece no Porão das Artes do Prédio da Bienal, no Parque Ibirapuera.