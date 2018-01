Quantos posts de blogs foram ao ar hoje? Quantos abortos já aconteceram este ano? Quanto ainda existe de petróleo? Quantas toneladas de comida já foram produzidas este ano? Quantos aparelhos de telefone celular foram vendidos hoje? Qual é a população atual do planeta? O site Worldometers é um projeto desenvolvido na Malásia que gera estatísticas em tempo real sobre vários dados sobre o planeta, respondendo a perguntas como as que começam este texto – e está disponível em 32 idiomas diferentes. Vale dar uma passada, nem que seja para tomar um susto com a quantidade de números.