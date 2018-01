Atenção, isso é uma invasão.

O Matias anda muito ocupado e eu, Heloisa Lupinacci, editora-assistente do Link, sou a única pessoa com acesso ao blog dele. Então, em uma citação ao ótimo livro Um Diário Russo, de John Steinbeck, em que o brilhante fotógrafo Robert Capa invade o livro (as fotos são dele) e escreve um capítulo (maravilhosamente mal-humorado), resolvi invadir aqui também. É verdade que eu não sou fotógrafa, que a modéstia me impede de falar sobre o meu brilhantismo (ou ausência de) e que não serei mal-humorada. Mas acho que deu para entender.

Hoje já é terça, e o Link de ontem, uma hora dessas, pode estar ali do lado da lixeira, pronto para ir para a reciclagem. Se você perdeu, resgate o caderno da carrocinha ou confira a edição aqui.

A gente está de olho no Marco Civil desde que essa história começou. A repórter Tatiana de Mello Dias não sai do pé do pessoal que está tocando o projeto. Depois de dois meses de consulta, as mais de 800 contribuições de usuários foram condensadas e o projeto está na mesa do Ministro da Justiça. E no Link.

A partir de agora, haverá mais uma consulta (fique tranquilo, a Tati vai contar quando vai ser e como você pode participar) e a gente continua acompanhando de perto para ver onde isso vai dar.

Enquanto a Tati ficava pendurada no telefone convencional para falar com todo mundo e descobrir quais foram os temas mais discutidos na consulta pública, a Ana Freitas e o Filipe Serrano ficaram pendurados no telefone celular para fazer a matéria sobre o Foursquare, rede social que já está virando mania.

Os dois foram circular por São Paulo guiados por sugestões de lugares de outros usuários do Foursquare. Para o azar deles, o passeio foi marcado bem para o dia da chuva (ok, todos os dias foram de chuva). Mas eles deram de ombros, protegerem seus celulares da água e se jogaram na enxurrada. Afinal de contas, alguém tem que fazer o trabalho sujo. Há.