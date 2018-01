O ator Jesse Eisenberg foi o apresentador convidado do programa humorístico norte-americano Saturday Night Live de ontem. Indicado ao Oscar por sua atuação como Mark Zuckerberg, o criador do Facebook, no filme A Rede Social, ele iniciou o monólogo de abertura do programa ao ser confrontado com outro Zuckeberg, fictício, interpretado por Andy Sandberg, o comediante que interpreta o criador do Facebook em quadros do programa humorístico – foi ele quem interpretou Zuck naquele esquete que eu comentei no texto que escrevi no início do ano, comparando WikiLeaks e Facebook. Os dois trocam piadinhas bestas sobre o encontro quando, em um outro ambiente, o próprio Zuckeberg assiste à dupla ao vivo, ao lado do criador e produtor do SNL, Lorne Michaels:

“Mas eu que deveria estar ali!”, reclama Zuckerberg, “esses caras são tão nerds: eu inventei o poking!”, se referindo à ação mais idiota de toda rede social, o “cutucar” do Facebook.

Logo depois Zuckeberg de verdade chega ao palco e, percebendo o constrangimento do fato de Jesse e Mark nunca haverem se encontrado, Andy deixa os dois sozinhos para terminar a apresentação do programa. Jesse ainda tenta se sair com uma boa gracinha (“adorei você no 60 Minutes”, disse ao falar sobre a participação de Mark no clássico programa de entrevistas norte-americano), antes dos dois encerrarem o quadro de abertura do Saturday Night Live. Veja abaixo ,em inglês:

E não dá para não notar: embora Zuckeberg tenha dinheiro o suficiente para comprar toda a emissora que transmite o programa, incluindo o passe de todos os atores, seu sorriso de adolescente deslumbrado é indisfarçável. Resta saber se ele está rindo de nervoso ou de ganancioso.