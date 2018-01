(Clique aqui para ver uma versão em alta resolução)

Epidemiologia virtual, crise de identidade acadêmica, redes de microfilantropia, ciência open source, governância neurocientífica, comunicação entre o homem e outras espécies, ciência cosmopolita, fazendas de servidores se tornando as novas nações-estado, pessoas enquanto infraestrutura, saúde P2P, diásporas reversas, inteligência coletiva tornando-se orgânica a renascença do carvão limpo, moedas alternativas, etc., etc. Se você acha que a era digital já trouxe mudanças que viraram o mundo do avesso, você não viu nada – e o melhor exemplo disso é o infográfico acima. Bolado pelo estúdio de Milão Density Design a partir de uma matéria feita pela revista Wired italiana, a imagem interrelaciona conceitos que 700 cientistas e pesquisadores acham que serão discutidos durante o século 21. E você que achava que o Twitter era complicado demais…