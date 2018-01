Há pouco mais de uma semana o grupo inglês Radiohead apareceu no Twitter, anunciando que estava “testando” a rede. Mas o blog de fãs do grupo One Third BPM conseguiu descobrir mais novidades por trás do modesto anúncio feito pela banda liderada por Thom Yorke. Que, para começar, o tweet marcou o fim das gravações do novo disco do grupo. As informações saíram do blog da colaboradora do jornal LA Times, Jia-Rui Cook, que retirou o post do ar logo que a notícia passou a correr pelo mundo. O post original dizia que:

“Bryan ajudou a transformar uma casa em Hollywood Hills em um estúdio de gravação e ali passou três semanas gravando com o Radiohead e o produtor Nigel Godrich. No sábado, passamos por uma garagem cheia de carros com Prius e Minis para a festa de encerramento. Foi legal ver Beck, Selma Hayek e o DJ Danger Mouse conversando na mesma piscina em que Dean Martin e o Rat Pack passavam o tempo. Fiquei olhando o cabelo de um roqueiro que parecia um microfone. Como ele deve descrever o corte para seu cabelereiro? Acho que é só mais uma prova de que roqueiros conseguem coisas que as pessoas normais não conseguem. Thom Yorke brincava o tempo todo com seu iPhone, que controlava o som que saía das caixas e quase sempre ele mudava até encontrar uma música dos Rolling Stones. A banda queria gravar em Los Angeles para fugir do inverno inglês. Nigel disse que eles estavam completamente exaustos devido à quantidade de sol que fazia quando eles chegaram. Quando começou a chover, eles perceberam que alguém lá em cima queria que eles acelerassem as gravações. Se o último disco deles havia se chamado In Rainbows, acho que eles poderiam chamar o próximo de In Rainstorms (trocadilho com a palavra “storm”, em inglês, tempestade)”

Logo depois, o post saiu do ar – como o tweet do tal Bryan a quem ela se refere, que, no caso, é o engenheiro de som Bryan Cook, que disse:

“Estou curtindo a onda após um ápice na carreira: três semanas gravando com o Radiohead e com Nigel Godrich!”

Ou seja: já já aparece algo por aí…