Depois da risada de bebê, o microjingle da Intel é o som mais viciante que existe, segundo uma pesquisa realizada em Nova York pelas agências Buyology e Elias Arts, que trabalha com identidade sonora para marcas. A pesquisa, divulgada em um artigo escrito na revista americana Fast Company pelo dono da Buylogy e autor do livro de mesmo nome, Martin Lindstrom, ainda lista outras assinaturas sonoras que são facilmente reconhecíveis e logo entram em nosso inconsciente sem que percebamos, como jingles da MTV e do McDonald’s, ruídos eletrônicos emitidos por máquinas como caixas bancários de saque rápido e ringtones do Palm Treo e das operadoras americanas AT&T e T-Mobile. Curioso descobrir que, após a risada do bebê e o jingle da Intel, o terceiro ruído que mais ficou na memória dos entrevistados foi aquele emitido pelo celular quando ele está no modo vibracall. Não parece, mas há um som sendo emitido. Este gato percebeu:

No site da Fast Company (em inglês) ainda dá para baixar cada um destes ruídos – e outros – em MP3.