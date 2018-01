Opa, tudo bom? Me chamo Alexandre Matias e sou editor do Link, tanto da versão online quanto da impressa, e a partir de hoje inauguro mais um blog dentro de nossas instalações. Meu blog vai falar do dia-a-dia aqui na redação e apresentar novidades, além de convidá-los a discutir os temas relacionados ao universo digital. Mas nem tudo é reflexão e notícia – e o blog também traz curiosidades e esquisitices que vêm no pacote de uma cultura e um mercado cada vez mais transformados pela tecnologia.