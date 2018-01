Uma das tirinhas mais populares da internet, o quadrinho XKCD, de Randall Munroe, é um dos melhores termômetros sobre o que acontece neste mundo de luz e texto que navegamos diariamente, sempre com cinismo preciso e ironia preciosa. Mas nem tudo é mau humor no mundo da crítica diária, por isso ele pegou um de seus quadrinhos mais otimistas, sobre a maravilha da descoberta da novidade via internet, e transformou em uma animação:

Agora alguns luminares online retribuem a homenagem ao cartunista, no vídeo abaixo:

E entre os nomes que saudaram a homenagem do quadrinho à internet estão os blogueiros Jason Kottke e Cory Doctorow, o escritor Neil Gaiman, o advogado Lawrence Lessig, entre outros.