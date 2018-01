Ao contrário das últimas sextas, hoje não pude comparecer ao Rádio Blog, o programa que o Fabião e a Alê apresentam na Eldorado, de segunda a sexta, das 17h e às 19h30. Desde que estreei meu blog aqui no Link venho passando pela rádio no fim da tarde de sexta para anunciar as novidades da edição de segunda-feira, mas quem tem novidades mesmo esta semana é o Estadão, que inaugura novo projeto gráfico tanto no site quanto no jornal e minha participação no programa foi substituída pela presença do Diretor de Conteúdo do Grupo Estado, Ricardo Gandour, que contou algumas das novidades que irão ser apresentadas ao leitor no domingo.

E são muitas, melhor deixá-las para conferi-las na prática, com o jornal na mão e o site na tela. No que diz respeito a este meu canto, ele ganha uma versão impressa no próprio domingo, quando apareço na nova versão do Caderno 2 de domingo em uma coluna batizada com o subtítulo deste meu blog, Impressão Digital. Nela, continuo meu trabalho em mostrar como a cultura digital de que falamos diariamente aqui no Link está se espalhando pelos domínios da cultura tradicional a ponto de – aos poucos – mudá-la de forma radical. Livro, disco, filme, programa de TV – nenhum dos nichos abordados pelo Caderno 2 passou incólume à era digital e inauguro esta coluna para falar exatamente de tais mudanças. Convido-os portanto para ler a coluna na versão impressa do jornal neste domingo. Os que perderem podem lê-la aqui mesmo, quando a republico no meu blog.

Isso sem falar que o Link de segunda-feira está excelente. E a tendência é melhorar 🙂

Sexta que vem eu estou de volta ao estúdio da Eldorado e falo disso tudo e mais um pouco