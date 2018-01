O site Buzzfeed reuniu fotografias tiradas por pessoas comuns que, depois do vazamento de petróleo no Golfo do México pela British Petroleum, colocam a marca e a credibilidade da BP em xeque, ao ganharem novas leituras após o trágico acidente. Eis algumas:



A placa ao lado diz: “desculpas, nunca mais”



O aviso anuncia que o combustível contém 10% de água do mar



Ganhos capitais

“Os motoristas devem permanecer no carro durante o abastecimento”, avisa a empresa, antes de lembrar que “você é responsável por quaisquer vazamentos“. Bom saber.



Propriedade da BP, não ultrapasse



(…)