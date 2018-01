Depois das duas quedas de energia na última terça-feira (18), a direção do Campus Party divulgou que foram comprados dez novos geradores. “Não haverá apagão”, prometeu o diretor do evento, Mario Teza

Os equipamentos chegaram na madrugada desta quarta-feira (19).

Durante a manhã, os organizadores anunciaram no palco principal que, para a instalação, haverá um corte de energia por volta do meio-dia. A ideia é que este corte seja feito por pontos, sem interromper as atividades.

Segundo a assessoria de comunicação, os novos geradores pretendem manter toda a estrutura do Centro de Exposições funcionando (incluindo computadores e telões), por algumas horas.

Está previsto um novo temporal na tarde de hoje. Se ocorrer, será a primeira prova de fogo (ou melhor, de água) do evento.

Atualização às 14h11

Um novo comunicado publicado no blog da Campus Party afirma que os 10 geradores já estão instalados e preparados para abastecer o Centro Imigrantes. Eles devem levar entre 10 e 15 minutos para restabelecer a energia em caso de queda.