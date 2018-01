Ben Hammersley além de editor da Wired britânica e um grande entusiasta de novas tecnologias, o inglês foi convidado para ser o diretor geral da Campus Party 2011 nos Estados Unidos, a primeira a ser realizada no país do Vale do Silício. O organizador da edição brasileira, Mario Teza, afirma que Ben vem para a Campus Party Brasil para absorver os pontos altos da festa e aplicar seus conhecimentos na edição norte-americana.

Hammersley já trabalhou para os jornais Times e Guardian e para a emissora BBC, como correspondente internacional, o que fez com que viajasse para dezenas de países. Ben era ultramaratonista (completou a prova de 100 quilômetros de Passatore, na Itália), mas por causa de uma fratura no joelho hoje ele pratica “apenas” boxe.

Sujeito curioso, bem humorado e muito simpático, Hammersley viaja pelo mundo dando palestras que instigando os ouvintes em relação à criatividade e empreendedorismo. Em relação ao Brasil, Ben já disse estar esperando ser surpreendido pelos brasileiros e se diz ansioso para “encontrar outras pessoas que estão fazendo suas próprias coisas especiais”. O desafio está lançado, campuseiros.

Você vai dirigir a primeira Campus Party dos Estados Unidos, um dos principais países quando o assunto é tecnologia. O que você está planejando para o evento? Surpresas?

Ela será bem parecida com as outras, mas muito maior. Nosso objetivo é ter 10 mil campuseiros, com 18 áreas de conteúdo diferente e aproximadamente 600 horas de programação. Surpresas? Sim. Mas eu não direi quais são…

O que você espera da Campus Party brasileira?

Eu estou muito entusiasmado para ir ao Brasil. Será minha primeira vez em seu país e eu ouvi muitas coisas boas sobre a cultura hacker daí. Claro, os brasileiros são muito importantes para o mundo digital — tanta inovação vem do Brasil. Eu estou realmente interessado em descobrir as diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos, e também as conexões entre Brasil e Europa. Eu moro em Londres, não em São Francisco, então, eu estou sempre esperando encontrar outras pessoas que estão fazendo suas próprias coisas especiais.

Por que eventos como a Campus Party são importantes?

Eu acho que a maior vantagem da Campus Party é o seu tamanho e a maneira que ela reúne gente de tantas áreas diferentes. Essa mistura de pessoas é um jeito muito bom de assegurar que novas boas ideias vão surgir: é isso que cria inovação. Há poucos eventos que tentam fazer isso — SXSW em Austin, no Texas, por exemplo — , mas nenhum que deixe as pessoas tão próximas. E, claro, nenhum outro tem as barracas…



Ben, descalço, discursa na Campus Party mexicana

Quais foram as coisas mais importantes criadas no mundo no ano passado na sua opinião? E quanto a 2011? O que ainda está por vir?

Esse último ano foi todo sobre o iPad e as plataformas para smartphone. Nós estamos finalmente nos livrando do desktop. Isso me deixa muito feliz. 2011? Não tenho ideia. Emocionante, não?

E sobre as leis europeias (e, agora, a norte-americana) que estão tentando inibir as tranferências de arquivo via P2P, como a Hadopi francesa, do Sarkozy? Elas funcionam?

Bem, elas irão funcionar politicamente. Mas não funcionam tecnicamente. Há provavelmente alguns milhares de pessoas na Campus Party que podem te dizer como contornar restrições técnicas contra o P2P. Então, para ser honesto, eu acho que essas leis são uma perda de tempo.

Você foi a primeira pessoa no mundo a usar a palavra “podcast”. O podcast ganhou mais importância na internet e em veículos de imprensa desde que você começou com isso?

Oh, massivamente, sim. Você só tem que olhar para a pasta podcast dentro do iTunes. Ele é muito importante para várias grandes empresas de comunicação — eles são baratos de fazer e podem podem alcançar públicos bem específicos.

Sobre a revista Wired, quais são as diferenças entre a versão do Reino Unido e a dos Estados Unidos?

Elas têm equipes editoriais diferentes. Mas elas realmente compartilham alguns dos artigos. Pessoalmente, eu acho que a versão do Reino Unido é melhor: mais internacional e mais cínica.

O que você acha dos tablets? Eles vão substituir os computadores (note/netbooks)?

Eu amo meu iPad. E ele certamente vai substituir meu laptop em muitas coisas. Mas eu acho que isso é menos um substituto para laptops e mais um jeito totalmente novo de usar o computador. Eles são para você sentar em uma poltrona grande e confortável com um copo de cerveja e não para sentar em uma mesa com um laptop. Isso é novo.

Qual sistema operacional para smartphone você gosta mais?

iOS. Eu sei, estou traindo minhas origens nerds ou algo assim, mas eu tenho coisas mais importantes para fazer do que me preocupar com versões divergentes do Android ou aparelhos ruins. A mesma coisa em relação a computadores com Linux: a vida é tão curta.

Qual será o assunto da sua palestra na Campus Party Brasil? Alguma surpresa?

A coisa toda é uma surpresa. Embora adianto que possa haver cantorias…