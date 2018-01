FOTO: DIVULGAÇÃO

A artista e pesquisadora Giselle Beiguelman, do Instituto Sergio Motta, é curadora ao lado de Renata Motta da área de eventos sobre fotografia, vídeo e design. Giselle já participou de outras edições da Campus Party como palestrante. Como curadora, preparou palestras e oficinas para incentivar a produção colaborativa na internet, e um prêmio às avessas para escolher o que há de pior na internet.

Quais os pontos altos da área de produção visual?

Os pontos altos da área de vídeo/foto/design são o investimento no uso criativo e consciente das ferramentas e plataformas disponíveis e no potencial da inteligência coletiva e distribuída. Oficinas como a de “destemplatização” de temas (templates) do WordPress, a de gambiologia — explorando invenção de equipamentos novos com restos de lixo tecnológico — e a de documentação colaborativa, pilotada pelo coletivo de fotógrafos Cia. de Foto vão nessa direção. Não posso deixar de incluir aí o concurso Internet World Worst, que é um exercício coletivo divertido, mas muito crítico, que vai dar o “IPest” para o “melhor pior da web”.

Como vocês vão lidar o público leigo?

Acredito que a internet mudou essa ideia que tínhamos do expert e do “tecnonulo”. Nossa proposta não é de ensinar a usar, nem fazer. Mas liberar o potencial de criação para um uso diferenciado — colaborativo, crítico, inusitado -dos recursos disponíveis. Cada vez mais temos visto pessoas produzindo vídeos, fotografias e design usando as novas tecnologias. O uso de câmeras em celulares, de softwares de edição e de ferramentas de desenho se popularizou e está ao alcance de todos, amadores e profissionais. Não é preciso mais ensinar a gravar um vídeo e subir para a internet, nem explicar como se monta um blog. Mas é preciso despadronizar o uso, fazer as pessoas menos funcionárias dos serviços online e dos gadgets e mais suas donas.

Por que a Campus Party é importante?

A Campus Party é o maior evento de cultura digital não só porque reúne milhares de pessoas, mas pela combinação de campus — que remete à idéia de local voltado ao conhecimento — com a de party — é uma festa! Essa combinação é o que dá relevância ao evento.