Colaborou Tatiana de Mello Dias



Fotos: Tatiana de Mello Dias



Perdidos no IP

Depois das duas quedas de energia de terça-feira, 18, o terceiro dia da Campus Party começou tenso com parte das bancadas da parte esquerda do Centro Imigrantes apresentando problemas para se conectar. Os campuseiros reclamaram que a rede ficou instável durante toda a manhã, com intervalos que duravam minutos sem conexão. No começo da tarde, toda a área perto do palco principal sofria com quedas de conexão que duravam alguns segundos. Aparentemente, a rede não estava conseguindo atualizar o IP das máquinas. A organização não deu um parecer oficial sobre o assunto.

Sobra lixo, falta lata

Como é difícil achar uma lixeira dentro da Arena! Elas só existem perto de algumas pilastras e ao lado dos dois únicos bebedouros que estão disponíveis para atender as mais de 7 mil pessoas que circulam pelo pavilhão. Não pode-se dizer que o lugar está sujo, mas os papeizinhos no chão podiam ser evitados com mais latas de lixo espalhadas. E o calor persiste no Centro Imigrantes.

Tudo na mais santa paz

Dentro da enfermaria, um forte cheiro de Gelol. O enfermeiro de plantão diz que, desde ontem, o único caso grave foi um ataque epilético. O resto dos atendimentos foram decorrentes de dores nas costas e pernas e pessoas se sentindo mal, segundo o enfermeiro, “por não comerem e não dormirem direito”.

Cantinho da massagem

Com tantos campuseiros doloridos, nada como uma massagem, certo? A quick massage é gratuita, mas é preciso enfrentar uma hora de espera por seus dez minutinhos de relax.

Nada sem fio

O único lugar com conexão Wi-Fi é a sala VIP, localizada em um ponto com visão estratégica do pavilhão. Dentro dela, Edney Souza explicava a Rafinha Bastos como funcionava infra-estrutura de conexão utilizada no evento. Logo depois, o humorista desceu a começou a circulare pelo pavilhão – devidamente interceptado por fãs ansiosos por uma foto.

Estratégico

Todas as tomadas da Campus Party seguem o novo padrão brasileiro, com três entradas. Não tem adaptador? Tudo bem, tem um estande na Zona Expo que vende exatamente diversos tipos de adaptadores.

Onde comer?

Parece impossível, mas a praça de alimentação externa é ainda mais abafada que a Arena. Por um prato comercial e uma água sem gás paga-se R$ 21,00. E a maioria dos quiosques não dá nota fiscal. No restaurante que fica próximo ao camping, os visitantes pagam R$ 16,00 pelo almoço ou jantar para servirem a vontade em um self-service, com refrigerante incluso. Mas preparem-se para grandes filas nos horários de picos. O café da manhã no restaurante custa R$ 7,00 e é servido entre 7h e 10h. O almoço vai das 12h às 18h; o jantar, das 18h30 às 22h.

Amor campuseiro

Um campuseiro interrompeu uma palestra no palco de Software Livre e pediu sua namorada em casamento. No último slide da apresentação o encanador Mário apareceu com sua princesa. Ferdinando, de Uberlândia, subiu ao palco e pediu a mão de Daniela. O casal se conheceu durante a Campus Party do ano passado.

Gritos de guerra

A fase eliminatória do campeonato de Super Street Fight 4 foi o evento do dia que mais aglomerou pessoas. A cada combo (sequência de golpes), a multidão gritava o famoso “Ooooohhh” e aumentava a torcida pelos competidores.