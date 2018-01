FOTO: DIVULGAÇÃO

O crescimento do mercado de games no Brasil se reflete na Campus Party. O curador da área, Zêr Arnaldo, diz que as palestras e oficinas aproveitam esse momento e terão convidados profissionais renomados, além de trazer a experiência de brasileiros que trabalham com desenvolvimento de games.

O que esperar para a área de games?

Além das competições de jogos lançados recentemente, como o Rock Band 3, StarCraft II, entre outros, teremos palestras com profissionais renomados, como André Forastieri, editor da EGW, Nintendo World, Game World; Moacyr Alves Jr., um dos maiores colecionadores de games do Brasil e responsável pelo projeto Jogo Justo que tem como objetivo diminuir a carga tributária sobre jogos e consoles no Brasil; e Gui Loureiro e Mitikazu Lisboa da HIVE que farão uma palestra sobre games sociais e publicidade em games, entre outros convidados, oficinas, etc.

Procuramos abordar o assunto “Games” desde a sua concepção até o produto final. Quem estiver interessado em saber como é o desenvolvimento de um jogo, teremos palestras relacionadas ao tema. Também teremos uma “game jam” em que os participantes criarão jogos durante o evento, que poderá ser acompanhada por todos que estiverem na arena dos campuseiros.

Como vê o tema sendo discutido no Brasil?

O Brasil está passando por um momento muito importante para os games. Estúdios de outros países estão trazendo os seus escritórios, outros estão investindo em estúdios de desenvolvimentos de games brasileiros, como é o caso da Aquiris que estará em uma palestra em nossa área, e outros mais. Tivemos o lançamento oficial do PlayStation 3 no segundo semestre. A Xbox Live Brasil foi lançada pela Microsoft também no fim de 2010. Poderíamos dizer que o Brasil é, ou poderá ser a bola da vez no mundo dos games. É inegável que temos um talento criativo diferenciado, somos bons em design, música, cinema, moda, programação, etc. Sem falar que temos um dos maiores mercados consumidores do planeta. Dessa forma, acredito que toda a indústria está de olho em o que está acontecendo em nosso mercado de jogos. E acredito também que se o projeto do Jogo Justo atingir o seu objetivo e a carga tributária que incide sobre os jogos e consoles diminuir, aí teremos um verdadeiro “boom” no mercado de jogos brasileiro, com as vendas neste setor alcançando patamares jamais imaginados. O que será bom para todos, distribuidores, desenvolvedores, governo etc.