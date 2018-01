Início da Campus Party 2011. Como sempre, Marcelo Branco caminha tranquilamente pelos corredores. E os jornalistas recém-chegados passam sem perceber que estão diante do ex-diretor de todas as edições brasileiras do evento: 2008, 2009 e 2010.

No ano passado, Branco causou certo alvoroço ao sair da direção sem dizer o porquê, deixando apenas uma mensagem no seu twitter. Meses depois, assumiu o comando da campanha digital de Dilma Rousseff. “Foi por motivos pessoais mesmo. Queria encarar novos projetos. Mesmo a campanha da Dilma, aceitei porque era algo pontual”.

Desta vez, ele está apenas como convidado. Participará de um debate sobre campanha digital na Web, ao lado de Soninha Francine (que fez a campanha do Serra). Em seu lugar, assumiu Mario Teza que, até o ano passado, era o convidado: como coordenador e palestrante na área de Software Livre.

Algum incômodo entre os dois? Pelo contrário. Um longo abraço. “Mario é meu amigo há 25 anos. Trabalhou comigo por dez anos no FISL (Fórum Internacional do Software Livre)”, diz Marcelo. “Ele, aliás, foi o primeiro a saber da minha decisão”, revela.

Marcelo disse que essa passagem do bastão foi tranquila. “Quem estava dentro já tinha uma ideia de que seria o Mario. Aí ele fez uma entrevista com o Paco (diretor da Campus Party mundial)”.

Mario toma a palavra a diz que a saída do Marcelo foi anunciada “não como um adeus, mas um ‘até logo’”. Para ele, vai ser difícil superar o antecessor.

“O Marcelo tem um perfil muito comunicativo. Ele tem livre acesso a todas as comunidades. Seu network é fantástico. É uma característica que não tenho”, alega Teza.

“O Mario, por outro lado, é bem mais organizado do que eu. E será esta a característica que você vai ver, ou melhor, perceber nesta Campus Party”, defende Branco.

Algum toque pro sucessor? Pensar sempre nos protagonistas das comunidades. “Concordamos muito neste aspecto. Os VIPs são os campuseiros”, revela Tesa.

Questionado sobre uma grande parcela – que aproveita a Campus Party para baixar conteúdo e jogar online – Mario Teza defende: “não repreendemos ninguém. Pelo contrário. Muitos deles surgem como desenvolvedores de games”.

Mas tem mesmo tanta gente inovadora assim entre os campuseiros? “Para as empresas é interessante. Se eles não são inovadores como desenvolvedores de produtos, são como usuários”, responde Branco. “Se algo de tecnologia não vinga aqui, dificilmente vai ter sucesso em outro lugar”, completa Teza, mostrando que o discurso está, de fato, bem sincronizado.