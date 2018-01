Por Nelson Lago*

Depois do post da semana retrasada, recebemos uma mensagem que trazia à discussão o papel das empresas na comunidade de Software Livre e achamos interessante falar mais sobre o assunto. E, para isso, é importante relembrar um pouco a história do Software Livre.

Embora já existisse informalmente há muito tempo, o Software Livre “nasceu” formalmente em 1983, quando Richard Stallman criou uma definição do que é Software Livre e apontou as razões pelas quais ele é importante. Com isso e a criação da Free Software Foundation, surgiu um movimento social preocupado com os diversos aspectos éticos relacionados ao software. Nessa época, graças à grande disseminação dos computadores pessoais ao longo dos anos 80 e 90, o mercado de software restrito estava indo de vento em popa e, justamente por isso, não dava muita atenção ao Software Livre (salvo algumas exceções), considerando o movimento “idealista” e afastado da “realidade comercial” da computação.

No entanto, essa situação foi se transformando gradativamente, por diversas razões, e o crescimento do Software Livre junto ao mercado trouxe um grande ímpeto ao movimento, com vários novos desenvolvedores e usuários. Isso, por sua vez, aumentou a quantidade e a qualidade dos programas livres disponíveis, bem como a oferta de profissionais capacitados para oferecer serviços de consultoria, implantação etc. para esses programas. Esses “novatos”, no entanto, estavam mais interessados nas vantagens comerciais do Software Livre que começavam a se tornar mais claras: ao longo dos anos 90 e 2000, era comum haver matérias jornalísticas sobre a “descoberta” de que era possível ganhar dinheiro com software livre, discussões sobre modelos de negócios ou comparações com o modelo fechado de software.

Com esses diferentes pontos de vista, não é de se estranhar que existam divergências dentro da comunidade. Temos, de um lado, profissionais e empresas, que geralmente valorizam os aspectos de negócio do Software Livre: não há custos de licenças, o código pode ser facilmente auditado etc. De outro, temos os ativistas, que geralmente frisam as questões relativas à liberdade: o acesso ao conhecimento compartilhado, as garantias de privacidade etc. Ambos pontos de vista são válidos, mas o grupo dos que dirigem seu interesse nos negócios considera que o discurso dos ativistas não “soa profissional” e atrapalha a imagem dos seus produtos. Os ativistas, por sua vez, afirmam que promover o Software Livre sem valorizar o viés ético esvazia a razão de ser do movimento, pois parte do papel de apresentar o Software Livre aos usuários é levá-los a enxergar também o componente social do software.

Essa questão de imagem culminou na criação do termo “Open Source” em inglês para designar esse movimento focado na profissionalização do Software Livre. Essa nova expressão foi criada para eliminar a ambiguidade contida de “Free Sofware”, que tanto pode significar “Software Livre” quanto “software gratuito”, mas também para desvincular o Software Livre da imagem dos ativistas da Free Software Foundation. Esses ativistas, no entanto, ainda preferem a expressão “Free Sofware”, que carrega no nome a ideia de liberdade, e hoje esses dois grupos podem ser identificados pelo uso desta ou daquela expressão em inglês (em português, a nomenclatura é bem mais simples, pois “Software Livre” não tem nenhuma ambiguidade).

Essa dicotomia também se reflete em alguns aspectos práticos. O movimento Open Source em geral vê com simpatia a adoção de modelos híbridos, onde parte do software é livre e outra parte não, enquanto o movimento pelo Software Livre costuma tratar qualquer software não-livre com desdém e critica abertamente modelos de negócio baseados nessa “liberdade parcial”. Também não é raro que empresas desenvolvam projetos “livres” sem qualquer interação com a comunidade externa à empresa ou interagindo de forma inadequada com essa comunidade. Projetos e empresas desse tipo são muitas vezes criticados por não serem “software livre de verdade” pelos ativistas, e mesmo o mero interesse comercial é às vezes objeto de críticas.

Será que existe um lado certo nesse conflito? A importância social do Software hoje e no futuro é inegável e, portanto, o papel do Software Livre nesse contexto não pode ser menosprezado. Além disso, o Software Livre se disseminou e se tornou um elemento importante na computação graças ao empenho dos ativistas, tanto no início do movimento quanto até hoje. Ao mesmo tempo, não se pode ignorar a contribuição das empresas que colaboram continuamente para a evolução de inúmeros programas e para a sua adoção em cada vez mais ampla escala, alcançando mercados como o dos dispositivos móveis que provavelmente seriam inatingíveis sem esse apoio.

A despeito desses aspectos complementares, pessoalmente me identifico com o movimento pelo Software Livre e considero que, para além desse relato equilibrado que apresentei, há duas questões importantes: em primeiro lugar, existem de fato empresas cujo envolvimento com Software Livre tem valor questionável, pois oferecem produtos “livres” que, no entanto, têm muito pouca utilidade sem os adicionais não-livres fornecidos pela empresa. Essas empresas não adotaram de fato o modelo livre, mas apenas usam o conceito como ferramenta de marketing. Em segundo, a tolerância com componentes não-livres tem se estendido justamente na direção de minimizar as qualidades libertárias do Software Livre: módulos de “controle de acesso” a conteúdo, controladores de dispositivos como placas de rede ou de vídeo que podem coletar e enviar dados sigilosos para terceiros e possivelmente outros que ainda hão de surgir.

Talvez seja a hora de o “mercado”, na figura do consumidor, passar a exigir mais empenho das empresas também no tocante às questões éticas do Software. Ou em geral!

* Nelson Lago é gerente técnico do CCSL-IME/USP