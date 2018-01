Por Alfredo Goldman*

No nosso último post o Nelson comentou sobre a Apple ter colocado a linguagem Swift disponível sob licença livre, mas essa não foi a única iniciativa desse tipo nos últimos tempos. Recentemente também tivemos a liberação de códigos de Deep Learning (uma buzzword que ainda será bastante usada) pela Google, o TensorFlow. Esse pode ser um marco importante, pois trata-se de uma ferramenta do estado da arte e que é um dos pilares de tecnologia da Google.

Um dos exemplos mais claros para entender sua relevância foi o treinamento de Deep Learning realizado procurando aprender algo através da análise de vídeos. A hipótese inicial era que as máquinas aprenderiam a reconhecer objetos básicos mas, de forma inusitada, uma das máquinas descobriu como reconhecer imagens de gatos, muito embora o sistema não tenha sido treinado inicialmente com esse intuito. A mesma ferramenta também foi usada em vários produtos da Google, por exemplo para melhorar o reconhecimento de voz da Google app (tente usar o “ok google…” do seu aparelho Android) e para construir a busca por imagens no Google Photos.

Vale ler o comentário da empresa para uma pergunta provavelmente muito comum (traduzida diretamente da página do TensorFlow): “Se o TensorFlow é tão bom assim, por que transformá-lo em código aberto ao invés de mantê-lo para uso exclusivo?”. “A resposta é mais simples do que se pode imaginar. Acreditamos que aprendizado computacional (machine learning) é um ingrediente chave para futuras tecnologias e produtos inovadores. A pesquisa na área é mundial e está crescendo rapidamente, mas há uma falta de padronização. Ao compartilhar o que achamos ser uma das melhores ferramentas de aprendizado de máquina do mundo, esperamos criar um padrão aberto para a troca de ideias de pesquisa e permitir a incorporação dessas técnicas a produtos. Os engenheiros da Google usam TensorFlow de verdade nos produtos e serviços aos usuários, e nossos grupos de pesquisa pretendem compartilhar as nossas implementações assim como as nossas publicações de pesquisa”.

Apenas lembrando, a Google já havia compartilhado publicações em diversos tópicos que tiveram um impacto importante, como as referentes ao uso de MapReduce que propiciaram a criação do Hadoop e um avanço grande na área de BigData. Para mais detalhes sobre o TensorFlow sugiro a leitura do post da Wired.

Mas talvez o melhor seja notar que as iniciativas da Apple e da Google não são isoladas: mais um exemplo claro é o da Tesla Motors, que abriu as suas patentes de forma a permitir um progresso real no mercado de carros elétricos. O movimento pelo Software Livre há muitos anos insiste nas vantagens do compartilhamento do conhecimento, mas parece que as grandes empresas estão começando a concordar e considerar que compartilhar conhecimento para o bem geral pode ser bem mais efetivo do que campanhas de Marketing.

* Alfredo Goldman é Professor de Ciência da Computação no IME/USP e diretor do CCSL-IME/USP