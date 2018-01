Por Alfredo Goldman*

Ontem pela manhã, ao levar meus filhos para a escola, minha filha me falou sobre a foto do vestido que, conforme a pessoa, é visto de forma diferente: para uns, Branco e Dourado; para outros, Azul e Preto. Antes de ver a foto, logo imaginei que o problema estivesse ligado a possíveis ajustes do display. Apesar de poucos usarem, boa parte dos monitores mais sofisticados possui ajustes cromáticos para deixar as cores mais fiéis à realidade.

Para completar, como tenho um leve grau de daltonismo, nunca liguei muito para cores, imaginando que ao olhar a foto eu a veria “da forma errada” (assim como sempre acontece nos testes de Ishihara, onde as pessoas com visão normal enxergam números e eu não vejo nada…). Mas, para meu espanto, eu e meu filho víamos um vestido azul e preto e minha filha enxergava de outra forma. Claro que a primeira tentativa foi mudar o ângulo de visão, mas nem assim as nossas percepções mudavam.

Chegando à USP, fui estudar um pouco sobre o que havia em relação ao assunto mas, na minha sala, a minha percepção da foto já estava diferente. Eu estava vendo o vestido Branco e Dourado. Mas, afinal, qual é de fato a cor do vestido? Claro que é possível pegar algum aplicativo gráfico (como o ótimo e livre gimp) e descobrir exatamente qual é a cor verificando sua codificação RGB. Infelizmente, ao fazer isso, se encontra a resposta precisa e se perde todo o contexto.

No contexto, ou seja, no que está em volta da foto, é que a resposta se encontra. Para deixar mais claro, observe a imagem abaixo. Qual segmento de reta é maior? O de cima ou o de baixo? O horizontal ou o vertical? Na verdade, os dois têm o mesmo comprimento, mas nosso sistema de decisão rápida nos faz pensar de forma diferente. Sugiro a leitura do livro do Daniel Kahneman – Thinking, fast and slow – para entender a teoria por trás disso. Da mesma forma, conforme achamos que o ambiente em que está o vestido seja mais claro ou mais escuro, enxergamos suas cores de forma diferente. Claro que a explicação completa é um pouco mais elaborada que essa 🙂

Por que tudo isso tem relação com Software Livre? Imaginem se toda as pessoas envolvidas na discussão, que começou de forma natural, onde uma pessoa queria apenas tirar uma dúvida e acabou mobilizando milhões de pessoas no mundo, estivessem fazendo algo com um objetivo comum um pouco mais nobre. Por exemplo, colaborar com os textos da wikipedia ou com projetos de software livre (talvez sugerindo formas de uso)? Teríamos avanços substanciais na qualidade do que é oferecido de forma livre a todos: a força do livre está na colaboração espontânea de muitas pessoas, que nem se conhecem, e a mera discussão nos oferece a possibilidade de entender o olhar do outro sobre o mundo (ou uma foto, ou um programa) e construir novos conhecimentos a partir disso.

*Alfredo Goldman é Professor de Ciência da Computação no IME/USP e diretor do CCSL-IME/USP