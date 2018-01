Por Jorge Machado*

Provavelmente você já deve ter ouvido falar de governo eletrônico e usado vários de seus serviços. A ideia por trás do governo eletrônico é usar as tecnologias de informação e comunicação (TICs) para aproximar governo e cidadãos, facilitando processos e proporcionando ganhos de eficiência na prestação de serviços públicos. O governo eletrônico também ajuda a promover a transparência e a fiscalização da população sobre organizações públicas.

Inegavelmente, a disseminação do governo eletrônico foi um enorme ganho para o direito do acesso à informação pública. No entanto, geralmente as organizações públicas escolhem o que publicar e como publicar. Isso faz com que muitas informações não sejam fáceis de serem encontradas, estejam num formato de arquivo inadequado para o reúso da informação – como o famigerado PDF, que é uma espécie de imagem de documento, dificultando processos automatizados de aproveitamento de seu conteúdo – ou não sejam suficientemente detalhadas. Mas nos últimos anos, os chamados “dados governamentais abertos” têm ganhado visibilidade. Trata-se do dado “na fonte”, tal como eles foram coletados.

O conceito de dado aberto está relacionado à possibilidade de maior número de usos da informação. Ele está baseado num conjunto de princípios que servem para orientar gestores públicos e servidores da área técnica sobre as condições que um arquivo ou base de dados deve atender para ser considerado “aberto”. São eles:

1. Completo. Todos os dados públicos devem ser disponibilizados. Dados públicos são dados que não estão sujeitos a restrições de privacidade, segurança ou privilégios de acesso.

2. Primários. Os dados devem ser coletados na fonte com o maior nível de detalhamento possível, e não de forma agregada ou modificados.

3. Oportunidade. Sua disponibilidade deve ser feita tão rapidamente quanto necessário para preservar o valor dos dados.

4. Acessibilidade. Os dados devem estar disponíveis para a mais ampla gama de usuários e as mais diversas finalidades.

5. Processável por máquinas. Os dados devem ser razoavelmente estruturados de modo a permitir o processamento automatizado.

6. Não-discriminatório. Os dados devem estar disponíveis para qualquer pessoa, sem necessidade de registro.

7. Não-proprietário. Os dados devem estar disponíveis em um formato sobre o qual nenhuma entidade tenha o controle exclusivo.

8. Licença livre. Os dados não devem estar sujeitos a quaisquer direitos de autor, patentes, marcas comerciais ou regulamento secreto. Pode ser permitida uma razoável privacidade e restrições de privilégio e segurança.

A ideia é que essas bases estejam públicas para que a sociedade possa utilizá-las de forma criativa, permitindo conhecer melhor as instituições públicas e disponibilizar novos serviços, agregando valor à informação.

Com base nos dados abertos, foram desenvolvidas interessantes aplicações, como por exemplo:

* Para onde foi o meu dinheiro – oferece Infográficos baseados em dados abertos relativos à execução do orçamento público dos governos federal, estaduais e municipais.

* Cuidando do meu bairro – com base em informações publicadas pela prefeitura de São Paulo, essa ferramenta georreferencia os dados, permitindo um maior controle e fiscalização dos gastos realizados em equipamentos públicos da cidade.

* Reclamações Procon – utilizando a base de dados do Procon, o site traz informações com visualização simplificada, mostrando gráficos e figuras das empresas com reclamações, permitindo especificar as atendidas e as não-atendidas.

* Radar Parlamentar – aplicativo que ilustra as semelhanças entre partidos políticos com base na análise matemática dos dados de votações que ocorrem na casa legislativa.

A adesão do Setor Público aos princípios dos dados governamentais abertos pode imprimir um grande impulso à transparência pública, ao ampliar a utilidade e o uso mais efetivo da informação pública produzida, reforçando enormemente o potencial de transparência ativa.

O governo federal tem o seu portal dados.gov.br que, embora tenha uma quantidade muito pequena de bases em relação ao que poderia ser disponibilizado, já é um passo significativo rumo à promoção do uso da informação pública em prol do desenvolvimento da sociedade.

Esse é o primeiro artigo de uma série sobre os dados abertos

*Jorge Machado é professor do curso de Gestão de Políticas Públicas da USP