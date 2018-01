Por Nelson Lago*

Sistemas de gestão de conteúdo (Content Management Systems) são um ótimo exemplo da força do software livre. Se originalmente esse mercado foi dominado por produtos disponibilizados sob licenças restritivas, a realidade hoje é que, salvo poucas exceções, os CMSs livres são os “reis do pedaço”. Seja em blogs pessoais, pequenos sítios web ou sistemas complexos de grandes empresas, cada vez mais os CMSs livres, ao invés de soluções fechadas ou produtos desenvolvidos sob medida, são adotados para implantar um sistema na web.

Um CMS livre e bastante popular é o Drupal, atualmente na versão 7. Ele é composto por um sistema básico bastante versátil e por um mecanismo que permite a implantação de módulos adicionais que estendem sua funcionalidade das mais diversas maneiras. Essa organização permite que o Drupal se beneficie de algo muito valioso: a comunidade de usuários e desenvolvedores Drupal. Graças a essa divisão, é possível manter um grupo relativamente coeso de programadores focado ns capacidades do sistema básico enquanto outros desenvolvedores podem se dedicar a módulos específicos que atendam suas necessidades pessoais. O resultado é um pacote de alta qualidade e eficiência com um sem-número de módulos para as mais diversas finalidades, tudo disponibilizado sob licença livre.

Também no Brasil há muitos usuários e desenvolvedores envolvidos com o Drupal, que se encontram no site da comunidade e se organizaram em uma associação. Como é natural, o crescimento dessa comunidade deu origem ao interesse em promover eventos para aproximar essas pessoas, além de incentivar o aprendizado e a troca de ideias. O primeiro desses eventos foi o Drupal Camp, em 2013, que contou com a participação de mais de 350 pessoas ao longo de dois dias. Neste ano haverá o Drupal Day 2014 neste sábado, 24/05/2014, das 9:00 às 14:30h. Ambos os eventos contaram com o apoio do CCSL, que também é usuário do Drupal.

O Drupal Day é o pontapé inicial na grade de eventos oficiais organizados pela ADB (Associação Drupal Brasil) para 2014 e 2015. A grade deste ano conta com 12 palestras divididas em 3 salas. Com assuntos diversos sobre desenvolvimento, front-end e projetos, a grade variada deverá dar opções para que os mais de 100 participantes esperados possam seguir as que mais lhes agradarem. Ao contrário da última Drupal Camp, neste ano não será cobrado nenhum valor para a inscrição dos participantes no Drupal Day; ao invés disso, solicita-se a doação de 1Kg de alimento não-perecível que será encaminhado a uma instituição de caridade. O evento deste ano também é mais curto porque, após o circuito de palestras, haverá um “meetup” informal dos participantes no bar Rei das Batidas.

O evento acontece no IME/USP e, para participar, é necessário confirmar presença através do site https://eventioz.com.br/e/drupalday-sp-2014. Nos vemos por lá!

* Nelson Lago é gerente técnico do CCSL-IME/USP.