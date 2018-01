Depois do post da semana passada, fiquei sabendo de outras duas histórias similares, essas no Brasil. O interessante desses casos é a forma lúdica com que os autores expuseram suas experiências, mas na realidade esse tipo de coisa é muito comum dentro das comunidades voltadas à segurança: relatos de falhas descobertas por terceiro permitem aos programadores corrigir seus programas, de preferência antes que um atacante tire proveito delas.

Você talvez esteja pensando “ah, esses hackers são um problema!”, mas vale a pena lembrar que a palavra hacker, na sua origem, tinha um significado diferente do que a maioria das pessoas conhece hoje: “hacker” era alguém extremamente qualificado em alguma área (não apenas computadores!) e, portanto, capaz de resolver problemas muito difíceis usando soluções criativas. É um tanto óbvio que, para invadir um sistema de segurança sofisticado, é preciso ser um “hacker” e, por isso mesmo, a palavra acabou ganhando a conotação mais popularmente conhecida hoje, que equivale a “programador do mal”.

Muitos na comunidade de software execram o uso da palavra com esse significado e defendem a expressão “cracker” como mais adequada. Eu, particularmente, considero que a língua é viva (creio que poucos no Brasil sequer conheciam o termo há meros 30 anos) e que as palavras não apenas mudam de significado como comumente têm mais de um sentido (às vezes até contraditórios). Por conta disso, não vejo problemas em usar “hacker” para designar ambas as coisas, o que me permite dizer que são justamente os hackers (do bem) que são capacitados a dificultar as ações dos hackers (do mal): conhecer mais sobre segurança de computadores é tornar-se um hacker!

O mundo hacker, de maneira similar ao do software livre, envolve comunidades de desenvolvedores que se encontram pessoalmente ou online para aprender e se divertir. E, como em toda comunidade, às vezes há eventos maiores, com palestras e outras atividades. São Paulo receberá, nos próximos dias 11 e 12 de junho, um evento desses, a primeira edição da BSides na América Latina, focada em segurança da informação e cultura hacker. Os temas envolvem criptografia, defesas contra tipos específicos de ataques, drones, spam e muitos outros. O evento é totalmente gratuito, com direito a festa no sábado à noite e churrasco no domingo. Se você se interessa por segurança da informação e o conhecimento aprofundado da computação, não perca essa oportunidade de conhecer outras pessoas como você!

* Nelson Lago é gerente técnico do CCSL-IME/USP