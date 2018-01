Por Wilson Kazuo Mizutani

O desenvolvimento da computação ao longo do século passado trouxe consigo não só diversas facilidades para o público geral, como também um novo meio de entretenimento. A capacidade de simular realidades virtuais (por mais simplificadas que sejam) com as quais os usuários podem interagir de maneira lúdica tornou possível o advento dos jogos digitais (ou jogos eletrônicos). Como será que essas mídias interativas se encaixam no contexto de Software Livre?

Jogos digitais são programas normais, às vezes atrelados a um tipo específico de hardware (um console, por exemplo). Porém, diferentemente de um programa usual, o objetivo deles não é gerar um resultado (como é o caso de editores de texto, processadores de imagens ou mecanismos de busca na Web) e sim uma experiência. Eles são uma forma de entretenimento e não uma ferramenta.

Ainda assim, um jogo internamente faz uso de um conjunto de ferramentas para criar sua simulação da realidade: visualização tridimensional, sistemas de partículas, detecção de colisão de corpos, inteligência artificial, encadeamento de eventos, controle de tempo de processamento e muitas outras funcionalidades que estão presentes nos diversos jogos eletrônicos existentes. Essas ferramentas são usadas para introduzir imagens, trilha sonora, enredo, personagens, texturas e outros elementos no jogo. Por isso, podemos dizer que um jogo digital é composto por duas partes: o conteúdo e a tecnologia (uma divisão mais completa é fornecida pelo pesquisador Jesse Schell no quarto capítulo do livro The Art of Game Design: A Book of Lenses).

As ferramentas citadas acima fazem parte da tecnologia que sustenta esses jogos, e quando são implementadas por software podem perfeitamente adotar uma licença livre. Como um exemplo, a Bullet Physics é uma biblioteca livre que fornece ferramentas para simulação avançada de física tridimensional. Ela se limita a cuidar de apenas alguns aspectos do mundo virtual apresentado, mas também existem ferramentas destinadas a englobar todos os mecanismos básicos de um jogo. Elas são conhecidas como engines (do inglês, “motores”), embora em alguns casos o mais adequado seja chamá-las de arcabouços. Exemplos de engines livres são o Blender Game Engine e o Panda3D, e um exemplo de arcabouço livre para o desenvolvimento de jogos é o LÖVE. Por fim, há também os jogos cujo software em si é livre. Alguns clássicos são OpenTTD, Battle for Wesnoth e Nethack, mas há muitos outros.

Por outro lado, o conteúdo de um jogo digital nem sempre é compatível com uma licença de software livre, porque nem sempre é feito por software. No entanto, nada impede que eles tenham licenças de outros tipos, como a Creative Commons. Os três jogos que citei no parágrafo anterior possuem seu conteúdo sob licenças livres. Existem também sites para publicação de recursos artísticos livres, como o Open Game Art, que tornam possível a produção de jogos condizentes com nossa visão de liberdade.

Jogos digitais e software livre podem funcionar muito bem juntos. Nem sempre teremos jogos completamente livres, mas temos muito espaço para expandir o software livre nessa direção, e muitas ferramentas de ponta com licenças livres são desenvolvidas na área. Afinal, queremos que a diversão seja livre também.