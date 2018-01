Por Jorge Machado*

No próximo mês ocorrerá, no Brasil, o

Documento NetMundial, encontro global que irá definir princípios de governança da Internet. Ele foi lançado pelo Brasil com o apoio de outros governos a partir das denúncias de violação de privacidade em massa pela NSA. No entanto, apesar da importante atuação do Brasil no plano das relações internacionais, não conseguimos fazer nossa lição de casa. O Marco Civil da Internet brasileira espera há três anos sua aprovação e vem enfrentando enormes dificuldades, tendo sido retirado da pauta de votação diversas vezes. Enquanto isso, os mesmos direitos que o Brasil busca defender com o NetMundial – privacidade e liberdade de expressão – são cotidianamente atropelados no Brasil com a falta de legislação adequada, como pode ser visto no relatório Liberdade Digital no Brasil PDF

O objetivo do Marco Civil da Internet é estabelecer direitos e dar garantias aos usuários na Internet, preenchendo um enorme vazio legal, pois o código civil sequer cita a sua existência. A legislação referenciada para resolver disputas no âmbito digital dá margens a interpretações muitas vezes equivocadas de juízes, que no limite têm levado ao crescimento da censura e à remoção abusiva de conteúdos. O texto inicial do Marco Civil foi construído dentro de uma ampla consulta pública e, por tratar-se de um Projeto de Lei de iniciativa governamental, rendeu ao governo brasileiro muitos elogios e protagonismo nos debates sobre a governança da Internet. Ao lado da Alemanha, o Brasil também conseguiu

Documento aprovar uma resolução na Assembleia das Nações Unidas em defesa da privacidade e da liberdade de expressão e contra processos de vigilância e coleta de dados pessoais em massa. O Brasil ainda conta com uma moderna governança da Internet, através do CGI PDF

O governo tem se empenhado em ter o Marco Civil da Internet aprovado. No entanto, o projeto, que prevê a chamada “neutralidade da rede”, começou a enfrentar resistências cada vez maiores das empresas de telecomunicações. Elas têm interesse em novos modelos de negócio que envolvem a oferta de serviços e pacotes de acesso a determinados conteúdos da rede (por exemplo, acesso gratuito apenas ao Facebook ou ao site de uma empresa específica). Isso lhes permitiria ampliar seus negócios, mas o princípio da “neutralidade da rede” é de que não pode haver discriminação no tráfego de conteúdos. Com a neutralidade, tanto o poderoso Facebook como o blog de um adolescente deveriam ter o mesmo tratamento pelos provedores de conexão; essa visão se alinha com a ampla liberdade de expressão que se espera da internet, mas impossibilita esses novos modelos de negócio, ocasionando o conflito entre seus interesses e os da sociedade.

Outro problema do Marco Civil é a redação atual do Artigo 16. Ele prevê a guarda em massa dos “registros de acesso a aplicações da Internet”, ou seja, obriga que as empresas monitorem os usuários de seus serviços e exige a guarda dos dados por pelo menos seis meses, tornando ilegal a opção de não monitorar os usuários. Além do abuso contra a privacidade, a medida traz impacto sobre as pequenas empresas, que terão que gastar muito dinheiro para guardar essa massa de informação toda em ambiente seguro. Também o novo artigo 12, que permite ao governo forçar empresas específicas “a instalarem ou utilizarem estruturas para armazenamento, gerenciamento e disseminação de dados em território nacional”, pode ter efeitos deletérios. Algumas empresas podem ser desestimuladas a atuar no país, enquanto as já instaladas podem optar por migrar para países vizinhos. A medida também não evita que os negócios sejam feitos através de pagamentos internacionais via cartão de crédito – difíceis de serem controlados por nossas autoridades.

Cabe lembrar que a versão original do Marco Civil previa a retenção obrigatória apenas dos registros de conexão da internet – o que por si só gerou muita indignação. A despeito disso, nessa nova versão o Artigo 16 passou a incluir os registros de navegação e serviços online. O artigo 16 amplia também quem pode ter acesso a tais informações privadas dos cidadãos, ao permitir que seu requerimento possa ser feito por qualquer “funcionário administrativo, policial ou membro do Ministério Público”. Em poucas palavras, o Marco Civil, deturpado em seus princípios e modificado fora da consulta pública que lhe conferia legitimidade, acabou por se tornar uma legislação perigosamente vigilantista.

Recentemente, um conjunto de entidades historicamente favoráveis ao Marco Civil da Internet fez uma declaração conjunta em que ameaçam retirar o apoio se não houver alteração na redação a ser posta em votação. Se aprovado da forma como está, o Marco Civil vai gerar protestos durante o NetMundial, em São Paulo. Mais que isso, poderá se tornar mais um ingrediente para acirrar as tensões que já vem ocorrendo nos protestos de ruas. E, se não for aprovado, será um enorme papelão para o governo, que se gabava de uma legislação modelo e que já esperava tê-la vigente durante o evento.

*Jorge Machado é Professor Doutor da EACH-USP e pesquisador do grupo

GPOPAI, com interesse em políticas públicas e temáticas associadas à

tecnologia de informação e humanidades.