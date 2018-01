Por Rafael Cichini*

Quem trabalha com produção de conteúdo na web sabe da importância de um bom CMS (sistema de gerenciamento de conteúdo, na sigla inglesa) e o quanto ele pode facilitar ou atrasar o avanço das empresas. Essa informação chega a ser novidade no ambiente corporativo, mas o crescimento anual de 61% dos dados digitais nas companhias, de acordo com a Forrester, faz com que aumente a busca por ferramentas eficientes para dar conta dessa demanda.

Nesse cenário, o Drupal é uma das soluções que mais cresce em todo o mundo. Não se trata apenas de um crescimento quantitativo, mas sim qualitativo, com a aderência da plataforma de software livre em grandes instituições na Europa e América do Norte. É uma quebra de paradigma importante, que só foi possível graças à maturidade que a tecnologia conquistou no mercado corporativo.

Por mais que o mercado global seja diferente do brasileiro, a boa notícia é que esse fenômeno também já ocorre por aqui: existe um forte movimento de grandes empresas que já migraram para o Drupal. São organizações que possuem muitos sites, em alguns casos administrados por vários sistemas diferentes, e que precisam unificar todos os seus portais de conteúdo. Além do movimento comercial, a comunidade de desenvolvedores brasileiros também está se organizando. Há um calendário de eventos para reunir os profissionais interessados em trabalhar com o código aberto do sistema e, desse interesse, surgiu a ADB (Associação Drupal Brasil) para ajudar no desenvolvimento do mercado, fomentando a adoção da solução e atuando de maneira mais próxima às comunidades locais.

Por isso, 88% dos desenvolvedores de Drupal já utilizam o recurso profissionalmente e 60% deles trabalham em empresas de tecnologia, praticamente quatro em cada dez profissionais possuem menos de três anos de experiência com a ferramenta, de acordo com Censo da ADB. São números que mostram como a aceitação do Drupal ainda é recente no mercado digital do Brasil.

Em contrapartida, nos EUA, 24% dos sites governamentais, sete em oito universidades de ponta e nove em cada 12 companhias tecnológicas já utilizam o Drupal como seu CMS. Esse crescimento é sustentado em grande parte pelo modelo de negócio criado por Dries Buyaert, fundador do Drupal e CTO da Acquia: ele criou uma rede de canais ao redor do globo, apoia os parceiros nas vendas e no planejamento dos projetos e oferece o melhor serviço de hosting especializado para a solução. Assim, a Acquia exerce papel análogo ao de um “fabricante”, permitindo que a plataforma continue com as vantagens do código aberto, mas sob a tutela e respaldo de uma organização.

O mercado brasileiro ainda está distante do cenário norte-americano, mas o Drupal já atingiu a fase adulta e está pronto para ganhar uma grande fatia do setor. Em breve, os números lá fora serão uma realidade brasileira. O caminho já foi trilhado; basta esperar os resultados.

*Rafael Cichini é CEO da Just Digital, empresa especializada em soluções enterprise para gestão de conteúdo e search, e Presidente da Associação Drupal Brasil, uma plataforma de código aberto que permite facilmente publicar e gerenciar todos os tipos de conteúdo em sites.