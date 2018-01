Por Alfredo Goldman*

Com a evolução da tecnologia, temos enfrentado um efeito enorme relativo à diminuição no tempo de comunicação. No século passado, dependíamos do envio de cartas pelo correio para uma comunicação distante; algo que, conforme a origem e o destino, poderia levar mais de um mês. Hoje, quando acessamos uma página na web, literalmente, do outro lado do mundo, queremos uma resposta rápida e, se esperarmos mais do que alguns segundos, já haverá alguma frustação envolvida.

Da mesma forma, diversas particularidades que existiam apenas localizadas em certas comunidades também foram se espalhando rapidamente por diversas regiões do mundo. Por exemplo, agora que estou morando nos Estados Unidos, tenho acesso fácil a Açaí e Guaraná. Mas é claro que ainda existem vários aspectos regionais importantes, como a enorme quantidade de frutas frescas no Brasil, os diversos tipos de esportes que são apreciados nos Estados Unidos, passando por todas as diferentes línguas e culturas da Europa.

Lembrei de uma conversa com um amigo, quando pensávamos nos aspectos positivos da globalização. Por exemplo, ao se chegar a quase qualquer cidade de porte médio do mundo, é possível procurar pelo restaurante com o símbolo M em vermelho e amarelo de forma a encontrar um Big Mac. Logo, dá para comer em Kuala Lumpur sem falar nenhuma palavra da língua local.

Mas o que eu não esperava era encontrar particularidades em um lugar tão popular e internacional como a Wikipédia, onde há características regionais fortes. No começo do ano, assisti a uma palestra do pesquisador Darren Gergle na qual ele apresentou um trabalho acadêmico a respeito. No vídeo, ele deixa claro que há uma diversidade global, isso é, o que geralmente se encontra em outras línguas na Wikipédia não é apenas uma tradução do inglês, ou vice versa. É claro que o inglês predomina com mais de 4 milhões de artigos, mas há muito espaço para manifestações regionais.

Entre os resultados mais interessantes que ele mostrou, cito dois: primeiro, a maior parte dos conceitos aparece em uma ou no máximo em poucas linguagens. Isso é, cada língua tem os seus próprios assuntos, sem tradução direta, e apenas 1% de todo o conteúdo está presente em todas as línguas. Além disso, não há línguas que contém outras: há intersecções, mas sempre há particularidades. E, segundo, mesmo para os conceitos comuns, como por exemplo chocolate, há grandes diferenças nas descrições regionais. Logo, ao invés de um consenso global, há uma enorme diversidade.

Quem diria que um recurso tão universal e tão útil quanto a Wikipédia poderia ser tão específico e tão dedicado aos interesses de cada grupo de pessoas? Mas, justamente, suas características emergem das culturas que a constroem. Como o Software Livre!

* Alfredo Goldman é Professor de Ciência da Computação no IME/USP e diretor do CCSL-IME/USP