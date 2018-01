Por André Solnik*

Foi-se o tempo dos vendedores de enciclopédia. Não que elas tenham perdido o seu apelo como fonte de pesquisa, nem que aquela coleção completa – e provavelmente empoeirada – da Barsa na estante da casa da sua mãe (vó?) já não tenha mais qualquer utilidade. Mas em um mundo onde a informação pode ser digitalizada e compartilhada de qualquer ponto do planeta a outro num piscar de olhos, as limitações de um enciclopédia impressa se tornaram evidentes.

A Wikipédia é um reservatório de cultura gigantesco. São mais de trinta milhões de artigos em duzentas e tantas línguas escritos pela sua vizinha, pelo jornaleiro da esquina, pela professora universitária, por mim, por você…basta ter acesso à internet e voilà: qualquer um pode criar e editar conteúdo. Dá para competir com uma enciclopédia que é traduzida, revisada e atualizada por milhares de pessoas instantaneamente?

Outra característica importante é que o conhecimento disponível por lá não é propriedade de ninguém. Parece lógico: o que é produzido de forma colaborativa deve ser disponibilizado como um bem comum, livre para ser acessado, copiado, distribuído e adaptado. Quer publicar um livro com as melhores páginas sobre a América Latina? Pensou em desenvolver um aplicativo que permita a leitura offline todos os verbetes em português? Sem problemas. Não precisa pedir permissão, nem pagar ninguém; é só botar a mão na massa.

Uma das chaves para que esse conhecimento se espalhe e se multiplique em formatos diversos é a adoção de licenças menos restritivas, que impedem que ele seja monopolizado: se em um regime de copyright todos os direitos de uma obra são reservados ao autor, a utilização de uma licença livre implica na cessão automática de certos direitos ao usuário.

A primeira a surgir foi a GNU General Public License, criada na década de 80 e até hoje amplamente empregada no licenciamento de software. Para trabalhos artísticos, uma das mais conhecidas é Licença da Arte Livre, que nasceu de encontros entre ativistas do movimento pelo software livre e artistas. Boa parte dos textos da Wikipédia está sob uma licença da família Creative Commons, a CC BY-SA (nem todas as licenças CC são consideradas livres! Cada uma delas oferece direitos e impõe restrições diferentes ao usuário, gerando questionamentos sobre seu valor real para a liberdade da cultura).

Essas três licenças são do tipo copyleft: além de permitirem o acesso, a cópia, a distribuição e a adaptação, exigem que qualquer obra derivada permita as mesmas coisas, ou seja, conteúdo livre gera necessariamente conteúdo livre. Para alguns, essa exigência é interpretada como uma privação da liberdade individual; para outros – e eu me incluo aqui –, uma condição necessária para que a liberdade seja garantida a todos.

Embora as licenças livres invertam a lógica do copyright, apoiam-se legalmente nele, o que, de certa forma, contribui para a sua manutenção. Aos que defendem o fim do copyright ou simplesmente acreditam que advogados e cultura não combinam, existem as “não-licenças”, como a anarquista kopimi e a meiga copyheart. Sem apelar para o juridiquês e de forma bem sucinta, elas são apenas uma declaração de que o trabalho pode ser copiado sem culpa.

Seja sua escolha uma licença livre ou uma “não-licença”, libertar uma obra das barreiras impostas pelo copyright é um ato de resistência contra uma imposição legal que historicamente sempre privilegiou a indústria. É também reconhecer que a informação e o conhecimento não são mercadorias, mas direitos: devem ser usufruídos sem restrições.

A lei que regulamenta os direitos autorais no Brasil é conhecida por ser uma das mais proibitivas do mundo, além de ser completamente inadequada à cultura digital. Segundo a lei, não é permitido, por exemplo, copiar as músicas de um CD para um tocador de MP3 ou que um professor utilize obras audiovisuais em sala de aula. Desde 2007 discute-se uma reforma, mas que até agora não foi levada a cabo. Enquanto o copyright dominar a cena, é preciso pressionar por mudanças na legislação.

Se esta pequena introdução tiver despertado em você algum interesse pelo assunto, deixo algumas dicas para as suas próximas paradas. Em português, o BaixaCultura, recheado de filmes, livros e textos bem interessantes, é referência. O Impropriedades intelectuais também tem um ótimo conteúdo, assim como o blog do Pedro Paranaguá e o Remixtures, ainda que estes dois últimos estejam desatualizados. Em inglês, vale a pena dar uma espiada no QuestionCopyright.org e no site da Electronic Frontier Foundation. Boa pesquisa!

*André Solnik é estudante e ativista do movimento pelo software livre