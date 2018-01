O texto desta semana foi inspirado na história de uma médica do Kenya que, ao tentar resolver um problema do seu dia-a-dia, acabou se tornando uma contribuidora do movimento pelo software livre. Em resumo, ela percebeu que, durante o seu trabalho ligado à área médica, ela gastava mais tempo completando formulários e buscando informações de um lugar a outro que efetivamente cuidando de seus pacientes. Como ela afirma no texto, isso era muito frustrante.

Por ter algum conhecimento prévio de computação, ela pensou que a realidade poderia ser bem diferente, e descobriu a existência do AMRS (AMPATH Medical Record System), um programa para ajudar na prevenção e tratamento da AIDS na África. Foi assim que ela se envolveu com o desenvolvimento do OpenMRS, um projeto de software livre que ajuda profissionais de saúde a coletar e apresentar dados para melhorar o tratamento a pacientes em países em desenvolvimento. Hoje, ela já fez várias implementações de sistemas de gestão de dados baseados no OpenMRS em diversas regiões da África, ajudando inúmeros profissionais de saúde.

A lição mais importante dessa curta história é a possibilidade de transformar um problema em uma solução: todo o conhecimento e possibilidades disponíveis através do software livre estão aí para ajudar. No caso de Judy Gichoya, ela chegou ao ponto de aprender como modificar um software para fazê-lo funcionar da forma adequada para o uso cotidiano nas clínicas do Kenya, mas a sua contribuição pode ser menos técnica! Sempre que se encontrar um problema, como um software que não faz exatamente o que queremos, ou mesmo informações difíceis de encontrar, é possível contribuir. Seguem alguns exemplos:

* Procure uma alternativa de código aberto a um software que faz algo semelhante ao desejado. Comece a usar o software, entre na comunidade, participe das listas de discussão, sugira funcionalidades. Quem sabe, assim, o software pode evoluir para atender o que você precisa.



* Se você tem dificuldade em encontrar alguma informação, ao encontrá-la que tal ajudar com a Wikipédia, permitindo que essa informação seja encontrada mais facilmente no futuro?



* Encontre pessoas com problemas semelhantes, tente formar uma comunidade, onde quem sabe já haverá alguns desenvolvedores de software e comece a construir uma solução.



O que não podemos é apenas ficar reclamando das dificuldades do dia-a-dia sem lembrar que ao menos algumas delas podem ser resolvidas através do sofware ou do conhecimento livre.

* Alfredo Goldman é Professor de Ciência da Computação no IME/USP e diretor do CCSL-IME/USP