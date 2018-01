Por Equipe do CCSL

Todos já vimos ou ouvimos as campanhas do TSE sobre a importância do voto consciente, deixando mensagens claras. Provavelmente a mais contundente é a de dizer que o seu voto vai para o seu possível representante, quem sabe sua futura voz no governo. Logo, escolha bem o candidato, para não ouvir o tal do “bláh, bláh, bláh” errado por vários anos.

Nós concordamos plenamente que o voto consciente é essencial e que é uma forma de termos uma país melhor. Mais do que isso, existem formas claras de voto de protesto, como o branco e nulo. Mas o assunto deste texto é técnico, logo vamos partir de um exemplo simples. Dado um processo eleitoral eletrônico (infelizmente, com código fechado), como ajudar a melhorá-lo? Antes de mais nada, é fácil 🙂

Para ajudar no processo de transparência, ao fim de cada eleição, as urnas imprimem um relatório com os votos recebidos. Esse relatório é colado na porta da seção eleitoral. Logo, teoricamente, todos os votantes de uma seção poderiam se reunir e verificar se o relatório corresponde aos votos mostrados. Infelizmente, esse processo seria um pouco complicado na prática. Por outro lado, de posse de muitos relatórios das urnas do Brasil, pode-se comparar com as versões eletrônicas recebidas para totalização, para validar a transmissão correta e segura dos resultados. Caso um número grande e bem distribuído de relatórios sejam coletados, pode-se fazer também uma verificação por amostragem, de forma a detectar distorções no resultado final que mereçam atenção.

Essa foi a iniciativa de um projeto do professor Diego Aranha e do empreendedor Helder Ribeiro: permitir que pessoas de todo o Brasil enviem fotos dos relatórios, fiscalizando a etapa final da votação. E quanto mais participantes tivermos melhor!

Ahh, claro, e se alguém comentar que o projeto Você Fiscal tem falhas ou não é confiável? Nenhum problema, tudo está como código aberto, é só auditar 🙂