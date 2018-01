Há muito tempo existem pesquisas no sentido de construir um carro capaz de funcionar sem motorista, mas ao que parece em breve isso deve se tornar realidade. Embora ainda haja reveses e limitações, já há veículos parcialmente autônomos em uso e muitas empresas e institutos de pesquisa têm trabalhado na área. Essa viabilidade cada vez mais próxima dos veículos autônomos em uso fora de ambientes de laboratório traz consigo diversos questionamentos sobre o futuro.

O carro autônomo pode ser visto como um grande recurso para a melhoria das condições de vida, especialmente nas grandes cidades. Tráfego controlado, melhor integração entre o transporte individual e o coletivo, redução no número de acidentes e menores níveis de poluição atmosférica são algumas das principais vantagens geralmente elencadas quando o assunto são veículos autônomos. Ao mesmo tempo, surgem questões de ordem ética e jurídica. Um problema em aberto é a definição sobre de quem é a responsabilidade no caso de acidentes ou delitos envolvendo esses veículos. Outro é definir como um veículo desses deve se comportar em caso de acidente inevitável: será que o correto é sempre procurar minimizar o dano ao passageiro, mesmo que isso envolva machucar ou até matar outros, ou será que o veículo deve sempre procurar minimizar o dano geral, mesmo que isso signifique ferir ou matar o passageiro?

Embora essas questões venham sendo mencionadas com frequência pela mídia sempre que o assunto vem à tona, outras não têm recebido a mesma atenção. Um carro autônomo é, na verdade, um computador, e se aplicam a ele os mesmos problemas que a outros computadores. Deverá ser permitido ao proprietário de um veículo modificar o software instalado nele? Se sim, como garantir que o carro não será programado para desrespeitar as leis de trânsito ou algo mais sério, como intencionalmente atropelar pedestres? Se não, como garantir que o fabricante ou o governo não implante código malicioso no carro? Afinal, a polícia certamente seria favorável à possibilidade de forçar a parada de um veículo em fuga, e os fabricantes teriam muito interesse, por exemplo, em fazer o veículo se mover mais devagar quando nas proximidades de um anúncio de uma empresa parceira. Esses cenários já são altamente questionáveis em si, mas há outras consequências: qualquer um capaz de enganar o sistema e se fazer passar por um policial, como por exemplo um estuprador, pode obter controle sobre veículos de terceiros, com consequências potencialmente gravíssimas.

Para além desses problemas, ainda é preciso lembrar que esses carros funcionam com base em mecanismos de inteligência artificial que, sem dúvida, são imperfeitos. Não é difícil imaginar que pessoas mal-intencionadas criem meios de confundi-los, seja pelo prazer de “vencer” a máquina, seja para fins mais sombrios. Um único pedestre caminhando a esmo em uma avenida pode render os computadores dos carros incapazes de decidir como prosseguir e pararem, dando origem a grandes congestionamentos.

O automóvel foi, sem dúvida, um divisor de águas no século XX. Por causa dele, cidades cresceram drasticamente, uma nova indústria mundial de grande escala surgiu e passamos a ter problemas graves com a poluição. Ele passou a ser símbolo de status e de progresso, e mesmo em histórias de ficção científica situadas centenas de anos no futuro, ele ainda aparece, ainda que retratado como capaz de voar ou outras peripécias. Agora, Cory Doctorow — um escritor de ficção científica e importante ativista sobre direitos na era digital — escreveu um texto com outro espírito, em que ele apresenta alguns cenários problemáticos para os carros autônomos. A leitura é muito interessante e, se você não tem medo, vai passar a ter; resta saber se os responsáveis pelas políticas relacionadas vão ler…

* Nelson Lago é gerente técnico do CCSL-IME/USP