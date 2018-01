Existe uma certa tradição de livros da área de administração de empresas voltados para o público geral. Nos anos 80, as autobiografias de Lee Iacocca (que recuperou a Chrysler americana quando a empresa estava à beira da falência) e Akio Morita (co-fundador e primeiro presidente da Sony) se tornaram muito populares. Na mesma época, no Brasil, foi lançado, também com grande sucesso, o livro “virando a própria mesa”, de Ricardo Semler (que assumiu a direção de uma empresa familiar em dificuldades e a expandiu significativamente). Recentemente, a biografia de Steve Jobs também se tornou muito popular e é comum que se mencione como ele “salvou” a Apple quando retornou à direção da companhia em 1997. Entre fatos sobre a vida pessoal de seus autores e ideias gerais sobre política e economia, a popularidade desses livros se baseia principalmente na história heroica de seus protagonistas: empresários que criaram do nada ou reformularam drasticamente suas empresas mostrando como suas abordagens inovadoras e ousadas catapultaram essas companhias ao “sucesso”.

“The Open Organization” (“a organização aberta”), de Jim Whitehurst, atual presidente da Red Hat, não é um desses livros. Whitehurst também passou por uma experiência similar à desses outros autores quando se tornou diretor de operações da Delta Airlines: a empresa passava por sérias dificuldades, correndo o risco de ser encampada por uma concorrente, e nosso herói foi uma das figuras-chave na reestruturação da Delta que lhe permitiu escapar da falência. No entanto, não foi sobre isso que ele decidiu escrever. “The Open Organization” também não conta a história de como ele, na figura de presidente, injetou “sangue novo” na Red Hat e redirecionou a empresa para uma rota de crescimento sem precedentes. O livro conta a história contrária: como ele, na figura de presidente, aprendeu sobre uma nova forma de trabalho e gestão que a Red Hat já cultivava há muito tempo – e como, na opinião do autor, essa nova forma de trabalho deve revolucionar as empresas no futuro. O ponto inicial do texto, portanto, é a crítica à estrutura empresarial atual e ao papel da “liderança” nas empresas; para ele, as hierarquias rígidas e os limites nos recursos disponíveis não serão suficientes para abarcar os desafios da humanidade para as próximas décadas, sendo necessário valorizar a colaboração dentro e fora das empresas para uma maior produtividade e qualidade.

Já há algum tempo fala-se em “crowdsourcing”: mecanismos para incentivar a participação massiva de pessoas diversas em atividades diversas. Embora seja interessante, Whitehurst aponta dois problemas principais com o crowdsourcing: o mecanismo apenas funciona para objetivos pontuais com prazo definido e tem um caráter “extrativista”, ou seja, é difícil imaginar que possa ser uma abordagem sustentável. Para ele, é importante aproveitar o máximo de funcionários e parceiros através de uma comunidade participativa para além da própria empresa e que seja continuamente inspirada, motivada e empoderada por ela. Na sua visão, esse tipo de abordagem é que viabilizou iniciativas como o projeto genoma, e é esse o assunto do livro: como a Red Hat funciona e como esse funcionamento pode ser adotado em outras empresas. E esse funcionamento, claro, foi inspirado pelas comunidades de desenvolvimento de software livre.

Uma coisa é certa: não é uma ideia fácil de vender para administradores tradicionais. É claro que muito se fala sobre “inspirar e empoderar os funcionários”, mas Whitehurst conta um “causo” logo no início do livro que mostra como na Red Hat esses conceitos são levados ao extremo: pouco tempo após assumir o cargo, ele “mandou” uma equipe preparar um relatório. Alguns dias depois, ao questionar a equipe sobre o andamento desse trabalho, ouviu uma resposta despreocupada: “ah, nós achamos que era uma má ideia, então decidimos não fazer”. A partir dessa experiência, ele concluiu: “meu trabalho não é inventar estratégias brilhantes e fazer as pessoas trabalharem com mais afinco. O que eu preciso fazer é criar o contexto para que os associados à Red Hat possam fazer o melhor trabalho possível”. De fato, eu mesmo, numa conversa informal com um funcionário da empresa, ouvi que “se você precisa de uma funcionalidade para um cliente mas não conseguir convencer o programador que aquilo é necessário, ele não vai fazer; mas se você convencê-lo da necessidade, amanhã às 9:00h da manhã o código vai estar funcionando”.

Após essa introdução, o livro é dividido em três grandes partes: “Por quê”, em que ele discute a motivação por trás do envolvimento de funcionários e associados – e as dificuldades em colocar essa motivação no centro em lugar da hierarquia; “Como”, em que a ideia da meritocracia (no sentido usado dentro das comunidades de software livre) é contrastada com as de hierarquia e democracia como mecanismo de gestão e apoio à inovação; e “O quê”, em que ele defende que o processo decisório aberto, embora mais lento e custoso, é mais eficiente no longo prazo porque a execução das decisões acontece de forma muito mais fácil.

Vale observar que a Red Hat não é a única empresa que Whitehurst considera uma “organização aberta”; o livro inclui vários exemplos de outras empresas. Ainda assim, é difícil saber se esse modelo se adapta a qualquer tipo de empresa para além de empresas de software e a qualquer tipo de trabalhador para além dos desenvolvedores. Whitehurst acredita que sim; resta saber se suas ideias serão apenas modismo passageiro ou se sua previsão de que as empresas necessariamente vão migrar para um paradigma cada vez mais aberto vai se concretizar.

* Nelson Lago é gerente técnico do CCSL-IME/USP